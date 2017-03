Kan åpne for ny jakt på rådyr på Nyhamna

Nyhamna er et stort område på øya Gossa i Aukra, som har både Shell-anlegg og vill natur. Da området ble inngjerdet, ble også dyrene lukket inne, noe som førte til at det måtte gjøres tiltak for å fjerne både rådyr og hjort fra området.

Den siste tiden har Shell tatt en pause med å få bort dyrene, men om pausen varer lenger kan ti-tolv dyr bli til tjue.

– Så lenge de ikke driver med noe elskov, så skal det nok gå bra. Rådyr har et stort formeringspotensial, sier forsker Sigbjørn Stokke.

Føler seg uforstyrret

NRK var med Stokke på hjort- og rådyrsafari, men dyrene var ikke å se. Selv om det er anleggsdrift i området, bryr ikke hjorten seg om folk rundt.

Forsker Sigbjørn Stokke. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Området er urørt i forhold til hva det var. Det er brukbar beitetilgang og ellers er det veldig fredelig her. Dyrene blir aldri forstyrret. De er kanskje mer uforstyrret her enn på utsiden gjerdet, sier Stokke.

Både rådyra og hjorten har aldri vært en plage for Shell, men tiltak må tas.

– Vi har ikke hatt noen episoder der rådyrene har vært i veien for oss, eller har utgjort noen risiko, forteller kommunikasjonssjef Kitty Eide ved Shell.

Hjorteoppdrett eller fjerning

I 2013 ble det estimert rundt tretti rådyr og to-tre hjort. I samarbeid med Viltnemnda hadde de i løpet av to år dette antallet bort fra området.

Kitty Eide, kommunikasjonssjef i Shell. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Det ble så tatt en pause på grunn av at det ble mye aktivitet og folk på området, men nå åpner Shell for at jakten kan starte igjen.

– Vi fikk to valg. Enten starte med hjorteoppdrett, eller så måtte vi ta ut dyrene. Oppdrett kan vi ikke, så det valget var enkelt.

– Vi er pålagt å ta ut disse dyrene, så vi tar den vurderingen når vi ser det blir mindre aktivitet og mindre folk på anlegget, forteller Eide.

Sikkerhetsprosedyrer må til

Å jakte på rådyr og hjort inne på et anleggsområde krever flere sikkerhetstiltak.

– Det er et problem at det er eksplosjonsfare, så det er ikke bare å skyte dyrene. Her må gassmåling til, lyddempere på våpen og skuddretning er begrenset. Det er tidkrevende å ta ut dyrene, sier Stokke.

Selv om Stokke følger med på flokken innenfor gjerdet, er det opp til Shell hva de vil gjøre.

– Ambisjonene er å holde dem i sjakk og helst ta de ut, for det vil alltid skje reproduksjon og da vil det stadig bli flere om man ikke gjør noe, sier Stokke.