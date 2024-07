Kampen endte uavgjort

Tromsø var det ledende laget hjemme mot Kristiansund i Eliteserien søndag, men etter to annullerte scoringer for Tromsø, og straffebom, endte kampen 0-0.

– Det er et fint poeng for oss. Det å holde nullen er viktig. Vi har ikke gjort det ofte nok, så vi skal være glade for det vi får, sier KBK-trener Amund Skiri til TV 2.

Dermed er det stadig dødt løp mellom klubbene. Med 18 poeng hver er de blant åtte lag med mellom 17 og 19 poeng på nedre halvdel av tabellen.

Kristiansund skal spille hjemmekamp mot Lillestrøm neste søndag.

(NTB)