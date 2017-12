Kampanje mot seksuell trakassering

Viserektor og professor ved NTNU i Ålesund, Annik Magerholm Fet, meiner den nylige kampanjen "#metooakademia" er viktig i arbeidet mot seksuell trakassering av elevar og tilsette i høgare utdanning. To tilsette ved NTNU i Trondheim lanserte nytleg eit opprop blant høgskular og universitet. Fet fortel at Ålesund har tatt opp kampanjen internt, og har iverksett tiltak for både tilsette og elevar.