Kamp om jorda

I Ørsta kjempar bøndene for å bevare matjorda samtidig som kommunen treng å bygge fleire bustader.

Fleire politikarar vil ofre matjord for å få fleire bustadtomter.

Leiar Lars Olav Vanberg i Ørsta Bondelag er opprørt, medan Høgre-ordførar Per Are Sørheim er uroa over mangelen på tomter.