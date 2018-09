Kamp om å bli fylkesmann

Else May Botten, Pål Farstad og May-Helen Molvær Grimstad ønsker alle å bli ny fylkesmann i Møre og Romsdal, viser søkerlista som Kommunaldepartementet har offentleggjort. Lodve Solholm går av mens Harald Tom Nesvik (Frp) trakk seg etter å ha fått stillinga. Botten (Ap) er stortingsrepresentant for Ap, Farstad (V) satt på Stortinget i forrige periode og tidligere stortingsrepresentant for KrF, Molvær Grimstad, er rådmann i Sykkylven. Botten sier det er en spennende jobb, men avviser at dette er et signal om at hun er på veg ut av politikken. I tillegg har Stig Anders Ohrvik, Sylvia Aspen og Thorbjørn Gaarder søkt.