Kamp mot sjukefråveret

Høgt sjukefråver er ei utfordring på mange arbeidsplassar. I Kristiansund har dei sett sterkt fokus på å få dette ned, og einingsleiar for sjukeheimane, Åse Gjægtvik, seier dei har klart å redusere det frå 17,5 prosent til under 10 prosent. Men ved nokre avdelingar er det framleis på 30 prosent. Gjægtvik seier dei jobbar for å redusere sjukefråveret på alle avdelingar, men at det ikkje alltid er like enkelt å finne årsaka til dei store variasjonane.