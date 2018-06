Kamp for Strynefjellsvegen

– Det blir hard kamp for å få Strynefjellsvegen langt fram i køa blant prosjekt som skal inn i Nasjonal transportplan i 2021, trur fylkesordførar Jon Aasen. Samferdselsministeren ønskjer trasealternativet som kommunane og næringslivet har krevd, og som inneber ein arm til Geiranger. Men statsråden kunne ikkje love pengar, og no startar kampen for å få vegen inn i NTP. –Drahjelp frå Møre og Romsdal og Oppland kan bli avgjerande, seier Aasen.