Kamp flyttes tilbake

Molde sin siste seriekamp er flyttet tilbake til lørdag 19. desember. Det bekrefter arrangementssjef i MFK, Per Lianes. Siste serierunde spilles egentlig 22. desember, men siden det allerede er klart at Molde tar sølv og at motstander Sarpsborg 08 ikke kan rykke ned, flyttes kampen. Dermed kan lagene ta litt tidligere juleferie.