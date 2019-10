Kalvø og Allkunne nominert

Både Are Kalvø og Allkunne er nominert til Språkprisen 2019. Prisen blir gitt for framifrå bruk av norsk i sakprosa. Forfattar og komikar Are Kalvø frå Stranda gav ut boka «Hyttebok frå helvete» i fjor. Allkunne er eit digitalt leksikon som frå 2009 har publisert elektronisk kvalitetsinnhald på nynorsk. Det er drive av Nynorsk kultursentrum i Ørsta. Vinnaren blir gjort kjend måndag 18. november.