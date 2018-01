Kalludra fornyar med KBK

Liridon Kalludra er klar for tre nye år i Kristiansund Ballklubb. Innsamla midlar frå folk og næringsliv gjennom «Folkets-spelar»-aksjonen, har vore heilt avgjerande for at Kalludra no blir å sjå i KBK-drakt også i åra framover. Det skriv klubben på si nettside. Den svenske midtbanespelaren kom til klubben i 2010 og dagleg leiar Kjetil Thorsen er glad for at Kalludra blir med vidare.