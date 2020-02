Kallar inn til ferjemøte 2.mars

Samferdselsminister Knut Arild Hareide vil kalle inn fergefylka til eit felles møte 2.mars. Fylka meiner dei ikkje har fått kompensert for auka kostnadar, mellom anna til satsinga på utsleppsfrie ferjer. Det har ført til høge ferjeprisar som igjen har ført til opprør. I forrige veke var Hareide i Møre og Romsdal - no vil han ha eit felles møte med ferjefylka. Han ønskjer mellom anna å sjå på berekningsgrunnlaget for overføringa til ferjene i fylka.