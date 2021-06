Kalla politibetjent ein «kuk»

Ein mann har fått 7800 kroner i bot, for å ha køyrd i 92 km/t i 80-sona i Gjemnes, og for å ha kalla ein politibetjent for ein «kuk». Sjåføren meinte bota var for dyr, og ville ikkje betale. Om han blir dømd i tingretten kan bota bli endå dyrare.