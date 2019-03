Kajakkpadlere skylt på land

To kajakkpadlere har blitt skylt på land på Runde. En gruppe var ute og padlet, og på grunn av mye drag i sjøen ble to skylt på land. Ifølge redningsskøyta «Det Norske Veritas II» er tilstanden til de to personene grei. De sitter nå i fjøra, men må løftes ut med helikopter fordi redningsskøyta ikke kommer inn i området.