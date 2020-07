Kaia i Ålesund er i dårleg stand

Deler av kaiområdet i Ålesund er i så dårleg forfatning at det trengst omfattande utbetringar. Ein fagrapport avdekker både rustskadar på armeringsjarn og betongdeler som fell ut. Ifølgje Sunnmørsposten kjem det til å koste over 100 millionar kroner å utbetre skadane som gjeld særleg Prestebrygga og Storneskaia i sentrum av byen. Hamnefut Ole Christian Fiskaa seier til NRK at det ikkje er fare for skipstrafikken, men at dei har gjort tiltak. – Denne kontrollen har gitt oss eit godt bilde av kvar vi må innføre vektavgrensingar på bruken av kaia. Alle brukarane av kaia har blitt orientert om dette. I tillegg har vi sperra av eit lite område som blei vurdert til å vere for dårleg, seier Fiskaa. Hamnestellet må sjølv betale utbetringane av kaiområdet, som truleg kjem i gang i løpet av eitt års tid.