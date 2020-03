Juvente: – Unge får kjøpe alkohol

Avholdsorganisasjonen Juvente sendte i fjor 1.393 tenåringer mellom 13 og 16 i butikken for å kjøpe alkohol. 18,5 prosent fikk med seg varer med 18-årsgrense. Resultatene fra årets kontrollrapport viser en liten nedgang for 2019 sammenlignet med 2018, men Juvente mener det fremdeles er altfor lett for mindreårige å kjøpe alkohol, skriver Vårt Land.