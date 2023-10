Den store grana på rundt 27 meter står midt i Sjøholt sentrum på Sunnmøre. Treet frå slutten av 1800-talet er bygdas stoltheit og sjølv reknar bygdefolket grana for å vere ei av dei høgste på rot i eit sentrum.

Natt til torsdag skjedde det noko med treet i den kraftige vinden.

– Vi fekk inn fleire bekymringsmeldingar om at treet hadde fått ei markant helling, seier Martin Hessen, fagleiar for veg og grønt i Ålesund kommune.

Slik ser grana ut no. Fleire ringde inn til kommunen og varsla om at den har blitt skeiv etter uver. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Dramatisk å få treet over huset

Kommunen sperra av området og fekk treekspert Daniel Armitage til å vurdere grana. Han ser ikkje nokon defekt på treet, men ein startande svikt treng ikkje vere synleg før problemet har blitt stort. Eksperten meiner difor at treet bør vurderast fjerna dersom folk føler seg utrygge.

– Det kan bli dramatisk for den som får treet over hustaket sitt eller at det er folk under treet visst det ramlar, seier Hessen.

Sjølv om det ikkje er umiddelbar fare for at treet skal velte, anbefaler kommunen at det bør fellast.

Det var Bygdebladet som først skreiv om saka.

Sylvi Listhaug kjem frå Sjøholt og har gode minner frå julegrantenning opp gjennom oppveksten. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Grana er ein institusjon

Sylvi Listhaug har mange gode minner frå julegrantenninga i oppveksten. Ho seier at julegrana er ein institusjon i bygda og ein del av julestemninga.

– Det er rett og slett trist at vind og ver til slutt ser ut til å ha tatt den, seier Listhaug.

Også andre bygdefolk synest det er dumt.

Janet Roelofs driv kafe i Sjøholt sentrum og er næraste nabo til grana. Ho seier det knyter seg mange kjensler til den ikoniske grana. Treet er spesielt vakkert når julelysa er tende.

– Grana ser fantastisk ut uansett kva retning du kjem frå. Og heilt i toppen er det ei stjerne og det gir ei slik herleg julekjensle, seier Roelofs. Ho skulle ynskje at trefellinga kan vente til etter jul, slik at bygdefolket kan ta farvel med grana.

– Men grana er i bevegelse og vi kan ikkje risikere at nokon blir skadd eller verre visst ho veltar, seier Janet Roelofs.

Janet Roelofs driv kafe på Sjøholt og meiner det er tryggast å felle grana. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Dugnad og pengeinnsamling

Kjøpmann Theodor Bang Flindt planta grana i 1895 til minne om dei tre barna hans som døydde i ung alder.

Lokalavisredaktør Reidar Opsal seier at sjølv om bygdefolket synest nyhenda om grana er trist, aksepterer folk at treet blir felt.

– Det er brukt tallause dugnadstimar og pengar på grana, for å halde ho fin. Ho er vår stoltheit, seier Opsal.

Reidar Opsal er redaktør i Bygdebladet. Han seier at grana er bygdas stoltheit. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

For tre år sidan var det storstilt pengeinnsamling til nye juletrelys.

Men julegrantenninga gjekk ikkje etter planen. Den innleigde krana var nemleg altfor kort for treet og dermed måtte korpset som skulle lage stemning med julemusikk snu.

Ut i desember fekk dei hyra inn ei høgare kran frå vegarbeid, og lysa kunne tennast.

Meiner det er forhasta

Det er Coop Nordvest som eig grunnen der treet står. Dei skal no planlegge korleis trefellinga skal skje.

– Vi har ikkje så mykje anna val enn å ta ned treet, sidan det er fare for liv og helse, seier Lars Ove Valaas-Breivik, som er direktør for eigedom i Coop Nordvest.

Dei er i dialog med kommunedelutvalet om å berge julelysa og eventuelt ein del av trestammen.

Torbjørn Frøland jobbar på sjøen og han seier det betyr mykje å kome heim og sjå den tende julegrana. Foto: Hans Olav Landsverk / NRK

Torbjørn Frøland bur på Sjøholt og han meiner avgjerda om å kutte ned treet er forhasta.

– Eg trur vi kunne sett det an og kanskje gjere nokre tiltak for å bevare ho, seier Frøland.