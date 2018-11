Juks kan gi ett års karantene

Fredag la regjeringen fram forslag om flere endringer i veitrafikkloven. Blant annet blir det foreslått at kandidater som jukser på førerprøven, skal kunne få inntil ett års karantenetid før de kan gå opp til ny prøve. – Å sørge for bedre trafikksikkerhet er en av regjeringens viktigste oppgaver. Derfor må vi hindre at førere som ikke er kvalifisert, slipper ut i trafikken, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).