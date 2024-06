Jugendfest flytter fra Color Line Stadion

Årets Jugendfest i august blir den siste på Color Line Stadion. Fra 2025 må festivalen flytte til et nytt område. Det melder Momentium i en pressemelding. De har arrangert festivalen der siden 2012.

Momentium opplyser at utfordringer med banedekket gjorde at de ikke fikk forlenget avtale med AaFK om å leie arenaen til festivalen fra neste år.

– Vi har hatt et godt samarbeid med AaFK og trivdes på stadion. Vi hadde et ønske om at Jugendfest skulle fortsette å være der, men vi har forståelse for at klubben må prioritere fotballen, så lenge dette ikke lar seg kombinere, sier Ante Giskeødegård i Momentium i pressemeldingen.

Konstituert administrerende direktør i Aalesunds Fotballklubb, Tarjei Aase Omenås, skulle ønske at festivalen kunne fortsette på stadion. Han vektlegger at faren for skade på dekke og den slitasjen en slik festival gir gjør at de må si nei til videre utleie av stadion.