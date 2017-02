Joshua Gatt bytter ut Molde med Minnesota

Joshua Gatts Molde-opphold har vært preget av skader. På sine seks år i klubben står han med kun 60 kamper i eliteserien. Hans to beste sesonger er hans to første, i 2011 og 2012, da Molde også ble seriemester.

I 2013 startet skadeproblemene for amerikaneren. Halve 2013 og hele 2014 gikk bort med skadeforfall. Da han skulle gjøre comeback i 2015 ble det av det kortvarige slaget. Etter fem minutter på banen måtte han av med en ny langvarig kneskade.

Sist sesong fikk han seks kamper for Molde i eliteserien og bidro med ett mål og to målgivende pasninger.

I vinter har han vært i USA med håp om å signere for en klubb i hjemlandet. Nå er det klart at han har signert for den nyetablerte MLS-klubben Minnesota United. Klubben er en av to nye klubber som denne sesongen skal prøve seg i den amerikanske proffligaen.