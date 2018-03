Jordvern og Møreaksen

E39 rundt Møreaksen er blant samferdselsprosjekta med minst tap av dyrkbar matjord. På jordvernkonferansen på Gjermundnes i Vestnes i dag kom det likevel kritikk mot at vegvesenet ikkje veit kor stort jordtapet blir før traséval blir gjort. Planprosjektleiar Rolf Arne Hamre seier det er liten konflikt med matjordinteresser og meir med andre naturressursar. – Det er eigentleg ikkje så store konfliktar med jordvernet, med unntak av Vik på Vestnes og kanskje i Solnørdal. Vi fekk litt kritikk for at vi ikkje har berekna arealtapet, men det er ei årsak av at vi ikkje har detaljert grunnlag for å gjere det enda, seier Hamre.