Jordskredvarsel til oransje nivå

NVE melder om økt fare for jordskred for deler av Møre og Romsdal og Trøndelag fra tirsdag morgen. Dette er grunnet ventet store mengder regn. Flere skredhendelser er forventet, med potensielt store konsekvenser for fremkommelighet og bebyggelse. Folk bes holde seg unna bratte skråninger og bekker og elveløp med stor vannføring i utsatte områder.

Varselet kom først tidligere i dag, men er nå satt opp fra gult til oransje nivå. Oransje nivå er det nest høyeste varslingsnivået.