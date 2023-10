Jordras stenger veg i Surnadal

Eit jordras har gått over fylkesveg 6160 i Settemsdalen i Surnadal, og vegen er derfor stengt. Vegen går inn til bygdene rundt Bøfjorden, men det er òg mogleg å køyre om sørsida av fjorden. Operatør Pål Haugbro Vegvesenet seier til Tidens Krav at entrepenør er på staden, og dei ventar på maskinar for å kunne starte opprydding.