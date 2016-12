Jordras i Innfjorden

E136 mellom Vestnes og Åndalsnes er delvid stengt etter et jordras. Det melder Sunnmørsposten. – Det har gått et stein- og jordras som gjør at vegen er delvis stengt. Oppryddingsarbbeidet pågår nå. Det er mulig å passere, men det er mye vann på vegen, sier trafikkoperatør Finn Bull ved Statenes Vegvesen til avisa.