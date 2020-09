Jordon Mutch ferdig i AaFK

Aalesunds Fotballklubb og Jordon Mutch har besluttet å avslutte arbeidsforholdet. Det skriver klubben i en pressemelding. Den 28 år gamle engelskmannen ankom AaFK i forkant av sesongen, og hadde i utgangspunktet kontrakt ut 2020. – Jordon sin rolle i laget har ikke blitt slik verken vi eller han selv tenkte etter at han pådro seg en skade rett før seriestart i juni. Vi har derfor kommet frem til at det beste for begge parter er å avslutte arbeidsforholdet, sier sportslig leder Bjørn Erik Melland.