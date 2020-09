Jordmormangel svekker følgjetenesta

Surnadal kommune fryktar jordmormangel ved St. Olavs hospital i Trondheim kan gå ut over fødande i Surnadal. For å fylle vaktlistene, blir jordmødrer ved følgjetenesta i Orkland frå fredag og éin månad framover beordra til Trondheim, skriv Adresseavisen. Jordmødrene i Orkland dekkjer delar av beredskapen i Surnadal. Janita Skogeng, konstituert klinikksjef i Helse Møre og Romsdal seier at dette ikkje påverkar bemanninga i helseføretalet sitt dekningsområde.