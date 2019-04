Jordmor Elisabeth er i beredskap dag og natt

– Enkelte har sagt til meg at du må jo slå av telefonen, men når jeg vet at det bare er jeg som er jordmor her og vi har beredskap 100 % døgnet rundt, da klarer jeg det ikke. Det er helt uaktuelt, sier 53 år gamle Elisabeth Jørgenvåg.

Hun er i beredskap for fødende kvinner på Ytre Nordmøre døgnet rundt. I jordmorbagen ligger det viktigste hun trenger når en kvinne ringer og fødselen er i gang, og det kan ta minst tre timer på land og hav før de når nærmeste sykehus.

– Jeg har alltid bagen i bilen, sier hun.

Jordmorbagen ligger alltid bak i bilen til Elisabeth Jørgenvåg. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Føder på vei til sykehus

Ifølge leder i Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup, er det jordmorkrise i Norge. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

De skulle vært seks jordmødre i beredskap i de tre kommunene Smøla, Halsa og Aure på Ytre Nordmøre, der det i snitt fødes 60 barn hvert år. Men Elisabeth er den eneste jordmora i beredskap, noe som har ført til at hun stiller opp både når hun er på vakt og på fritiden.

– Det er jordmorkrise i Norge. Kommunehelsetjenesten mangler rundt 1000 jordmødre, sier leder i Jordmorforbundet Hanne Charlotte Schjelderup.

I 2017 ble det 57 462 barn i Norge. 336 av disse babyene kom til verden på vei til sykehus eller fødestue, og tallet er økende. Hvis kvinnen har mer enn 90 minutter til føde har de rett på jordmor, men de risikerer å ikke få jordmorfølge fordi det ikke er nok jordmødre.

– Vi ser at transportfødsler øker og i løpet av de siste 15 årene er det 6000 barn som er født ufrivillig utenfor et fødested. Dette er et veldig høyt tall og får konsekvenser for de med lengst reisevei, og vi ser i tillegg at jordmorfølge ikke er på plass, sier Schjeldrup.

Jordmor Elisabeth Jørgenvåg har ikke tall på hvor mange babyer hun har tatt imot på helsestasjonen, på ulike fergekaier, på en veikant over fjellet til St. Olavs, på ambulansebåten eller hjemme hos de fødende, fordi veien til sykehus ble for lang.

Renate Sagvik er takknemlig for at alt klaffet den dagen Tuva ble født. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Takknemlig for Elisabeth

For Renate Sagvik holdt det på å gå veldig galt da datteren meldte sin ankomst.

– Hadde det ikke vært for Elisabeth så hadde ikke Tuva sittet her i dag. Det var ganske kritisk, men alt klaffet den dagen, Elisabeth var på øya, været var bra og ambulansen i vakt var her. Det er ingen selvfølge, sier hun.

Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, legger ikke skjul på at de har slitt i mange år med å få på plass en fullverdig jordmorberedskap på Ytre Nordmøre. Han mener beredskapen likevel at beredskapen er forsvarlig.

– Det er krevende, sier sykehusdirektør Espen Remme om jordmorberedskapen. Foto: Remi Sagen / NRK

– Det er en utfordring å ha spisset kompetanse i små kommuner i utkanten, så dette må vi bare jobbe med. Lovkravene er tydelige og dette er en del av det vi må sørge for å få til. Er det spesiell risiko så må en gjøre grep slik som å flytte de fødende nærmere fødetilbudet når det begynner å nærme seg, sier Remme.

Lang reisevei

Etter at styret i Helse Møre og Romsdal vedtok å slå samle fødetilbudet i Molde og legge ned fødeavdelinga i Kristiansund reiste kvinnene på Nordmøre seg i protest.

Elisabeth dro ut klokka 02.00 om natta da lille Peder meldte sin ankomst. Hun og Ronja Eikeset dro med ambulansebåten til Kristiansund og gutten så dagens lys da de kom til fødeavdelinga rundt klokka 05.00. Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

Ronja Eikeset er glad for at hennes lille gutt Peder kom til verden før en eventuell sammenslåing av fødetilbudet.

– Det er lang nok reisevei fra før og du har så pass vondt at det siste du vil er å sitte fast i et belte i bilen, sier hun.

15. mai tar styret i Helse Møre og Romsdal stilling til om fødeavdelinga i Kristiansund likevel ikke skal legges ned og flyttes til Molde 31. august.