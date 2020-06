Jordbærsesongen er i full gang

Koronapandemien skapte stor usikkerhet, men har ikke klart å stoppe jordbærbøndene i Valldal. Nå er de polske plukkerne i gang med innhøstinga. Det er 10 dagers karantene, men det er ikke noe stort problem, sier den polske jordbærplukkeren Wojtek Rychlicki til NRK. Jordbærbonde Jan Ole Fuglem i Valldal sier at det har gått bedre enn kunne frykte. og at de fleste har ordnet seg med innhøstingshjelp. De første jordbærene er ute hos kundene, og etterspørselen etter jordbær er like stor som tidligere, sier Fuglem.