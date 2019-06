Jon Aasen til «Musea på Sunnmøre»

Avtroppande fylkesordførar, Jon Aasen (Ap), blir styreleiar for det nye regionmuseet «Musea på Sunnmøre». Musea på Sunnmøre er ein fusjon mellom stiftingane Sunnmøre Museum, Kulturkvartalet og Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal. Det nye regionsmuseet har som ambisjon å skape auka utviklingskraft for kunst- og kulturhistoria i regionen.