Jobber med system for vaksine

Molde kommune holder på å få på plass et system som gjør at personer i prioriterte grupper kalles inn til time for koronavaksine. Det blir da ikke behov for å bestille time selv. – Vi sender ut SMS når det er klart for vaksinering, så må man svare på meldinga for å bekrefte timen, sier kommuneoverlege Cato Innerdal. Han legger til at de som ikke har mobiltelefon vil bli kontaktet på annet vis for å få tildelt time. Han understreker at ingen skal kontakte fastlege for koronavaksine. I neste uke åpner Molde kommune en egen vaksinetelefon. Nummeret blir offentliggjort når alt er klart.