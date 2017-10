Jobber med interkommunale avtaler

– Det vil være viktig for den nye storkommunen Ålesund å ha et godt samarbeid med de kommunene som har sagt nei til å være med, sier Sandøy-ordfører Oddvar Myklebust fra Arbeiderpartiet. Han leder en arbeidsgruppe som jobber med interkommunale avtaler. Dagens avtaler skal nulles ut og spørsmålet er hva som kommer i stedet. Arbeidsgruppa har møte i dag og konklusjonene fra gruppa skal være klar over nyttår.