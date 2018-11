Jobber med å sikre redningsskøyta

Det blir nå jobbet på stedet for å sikre redningsskøyta Idar Ulstein slik at den ikke velter. Tove Anita Asp, operasjonsleder i politiet, sier til NRK at det så langt er uklart hva som var årsaken til ulykken, men at de er i gang med å etterforske saken.