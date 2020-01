Jobber med å finne nye eiere

Molde kommune jobber på spreng for å finne nye eiere til Midsund Bruk, som denne uka sa opp alle 42 medarbeiderne og legger ned hjørnesteinsbedriften for Midsundsamfunnet. For å unngå at de som mister jobben skal forlate Otrøya må kommunen finne en løsning i løpet av neste uke. – Vi prøver å sende signal til selskap som kan være interessert i å kjøpe. Vi har fått napp og det er interesse, sier varaordfører Odd Helge Gangstad.