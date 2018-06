Jobber intenst med å finne penger

Det vil være et gedigent nederlag for fylkeskommunen som vegbygger dersom Nordøyvegen må vrakes. Det sier Senterparti-politiker Kristin Sørheim i plannemnda for samferdselsbygging. Nordøyvegen som skal knytte sammen øyene i Haram og Sandøy med fastlandet, kan bli en milliard kroner dyrere som følge av anbudskonkurransen. Nå starter arbeidet med å finne ut om det er mulig å bygge vegen, og Sørheim sier plannemnda må finne svar på flere spørsmål.