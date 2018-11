Jobber for fullt med planen

Fylkesadministrasjonen jobber nå for fullt med den alternative finansieringsplanen for Nordøyvegen til 5,1 milliarder kroner, som samferdselsutvalget har gått inn for. Meningen er å få en gjennomgang og analyse av regnestykket til fylkesutvalgets møte kommende mandag. Assisterende fylkesrådmann Gunn Randi Seime, sier det er et omfattende arbeid å gå gjennom saken, men at de håper å bli ferdig i tide til møtet i fylkesutvalget.