Jobber for byggestart for Møreaksen

Den nye daglige lederen i Møreaksen, Roald Fiksdal har som mål å få regjeringa og Stortinget til å bevilge penger til byggestart.

Prosjektet som skal gi fastlandsforbindelse mellom Vestnes og Molde via Otrøya, fikk prioritert plass i NTP i 2019 med en kostnad på 23 milliarder kroner. Men prosjektet er omstridt

Fiksdal sto i spissen for å få bygd Tresfjordbrua i Vestnes som sto ferdig i oktober 2015. Han sier erfaringa fra kampen for Tresfjordbrua er at det krever tålmodig å få realisert et veiprosjekt.

– Det er en hard konkurranse om penger til tog-, fly- og veiprosjekter, sier Fiksdal