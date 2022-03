Jobber for å forebygge radikalisering

Ålesund kommune har fått en radikaliseringskontakt og det skal jobbes for å forebygge voldelig ekstremisme. Regjeringa har oppfordret kommunene til å lage sin egen lokale rettleder for å sette radikalisering på dagsorden. Ålesund kommune er nå klar med sin, i samarbeid med politiet og ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging region midt.

– Den skal gi informasjon om hvordan man skal møte, forebygge og føle opp radikalisering, sier radikaliseringskontakt i kommunen, Minda Myklebust.

Hun sier de også har opprettet et telefonnummer slik at folk kan drøfte personer eller utfordringer de er bekymret for.

Til nå er 11 kommuner i Møre og Romsdal i større eller mindre grad med i dette nettverket.