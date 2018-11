Jobbar vidare for deponi

Harald Storvik i Bergmesteren Raudsand er ikkje overraska over Miljødirektoratets si tilråding om å legge eit deponi i Porsgrunn og ikkje på Raudsand. Miljødirektoratet meiner dei ikkje har fått nok informasjon om dei geologiske og geotekniske forholda til at det er grunnlag for å vurdere Rausand. Bergmesteren har investert over 20 millionar til no, men avviser at saka er tapt.