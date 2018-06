Jobbar som normalt med Nordøyvegen

Frå 2009 og til no er det brukt 240 millionar kroner på Nordøyvegen, fortel prosjektleiar i Statens vegvesen, Marianne Nærø. Sist veke blei det kjent at prosjektet, som skal binde saman øyane i Haram og Sandøy med fastlandet, ligg an til å få ein kostnadssprekk på nær ein milliard kroner etter anbodsrunden og kan bli stoppa av politikarane. Nærø fortel dei blei overraska då anboda kom inn, men at dei jobbar som normalt med vegen.