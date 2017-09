Jobbar på spreng for løysing

Det er i ei børsmelding at avfallsselskapet Reno Norden opplyser at dei er konkurs. I Børsmeldinga heiter det at selskapet 6. september gjekk inn i nye forhandlingar for å kvitte seg med ulønsame kontraktar som blei inngått i 2015 og i byrjinga av 2016. Selskapet har ikkje lukkast med å kome fram til ein tilfredsstillande plan, heiter det i børsmeldinga.

– Vi har ein plan

I Møre og Romsdal er det no renovasjonsselskapet i ålesundsområdet, ÅRIM, som har ein avtale med Reno Norden. Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap, RIR, hadde tidlegare ein avtale. Denne avtalen er oppheva frå 1. september.

– Vi jobbar på spreng i kveld. Vi har ein plan om korleis vi skal løyse dette, seier leiar i ÅRIM, Øystein Solevåg til NRK Møre og Romsdal måndag kveld.

Det blei kjent før sommaren at Reno Norden hadde vanskar med økonomien. Selskapet har sidan i vår arbeidd for å avslutte ulønsame kontraktar. Det har også i lengre tid vore forhandlingar med bankane som er kreditorar for å kome fram til økonomiske løysingar.

Romsdal kvitta seg med Reno Norden

Kommunane i Romsdal som tilhøyrer RIR starta prosessen med å kvitte seg med Reno Norden. Dette inneber at RIR-kommunane allereie har teke over utstyr og tilsette. Men i ÅRIM-kommunane er det Reno Norden som hentar alt avfallet. Renovasjonsselskapet ÅRIM har difor lagt ein beredskapsplan.

– No opnar vi beredskapsplanen vår. Og jobben vår no blir å syte for at innsamlinga av avfall skal gå så greitt som mogleg, seier Solevåg.

Solevåg seier til NRK at det finst fleire løysingar på vanskane som kan oppstå som følgje av konkursen. Den eine løysinga er at konkursbuet held fram drifta.

– Men vil ikkje konkursbuet halde frå drifta er vi innstilte på å ta over renovatørane. Avfallet må hentast uansett, seier Solevåg.

Øystein Solevåg i ÅRIM vonar at innbyggjarane skal merke minst mogleg til konkursen i Reno Norden. Foto: Torild Øvrelid / NRK

– Skal merke minst mogleg

Solevåg seier at avfallet skal bli henta på akkurat same måten som før, men at ÅRIM eventuelt tek over ansvaret som Reno Norden har hatt. Det skal dermed vere det same personalet, dei same bilane og dei same rutinane som før.

– Målet er at innbyggjarane skal merke minst mogleg til konkursen og at avfallet skal bli henta som normalt. Vi ønskjer at renovatørane skal halde fram i same jobb vidare, seier Solevåg.

Leiinga i ÅRIM har varsla eigarkommunane om det som har skjedd og kallar no saman styret i ÅRIM for å ta den formelle avgjerda om kva som skal skje vidare.

Ifølgje børsmeldinga er det DNB og Den Danske Bank som no stadfester at dei ikkje har tilgjengeleg finansiering lenger for Reno Norden.