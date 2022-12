Jobbar på spreng for å få til barnehagetilbod

Dagleg leiar ved Barnas hage i Ålesund, Solgerd Hjelle Laugen, seier Rollonhuset og Larsgården skole kan vere gode alternativ etter barnehage-brannen natt til fredag. To ungdomar er mistenkt for å stå bak brannen.

Barnehagen har fått store skadar. Hjelle Laugen seier det ikkje blir noko barnehage der ut året, men i dag arrangerer dei nissefest saman med barna. Ho seier dei jobbar for å finne ei løysing for dei 78 barnehagebarna, men at det er mykje som må gjerast.

– Med dei to alternativa kan vi få til eit godt tilbod, men det er mange formalitetar som skal på plass. Ho seier dei jobbar på spreng for å sende inn søknadsskjema, og det er usikkert når dei har eit barnehagetilbod igjen.