Jobbar med smittesporing

Kommuneoverlegen i Molde, Cato Innerdal, seier dei har bede politiet om hjelp til smittesporing etter ein nyttårsfest i Molde. Ein smitta person skal ha delteke på festen. – Vi fekk inn fleire bekymringsmeldingar i går kveld, og såg at vi hadde behov for bistand frå politiet, seier han. Innerdal veit ikkje kor mange som har vore på festen, men ifølgje dei som tipsa kommunen om hendinga, skal det vere snakk om fleire enn det som er anbefalinga frå regjeringa. Kommunen driv no med smittesporing, men er avhengig av hjelp frå politiet for å få varsla alle som var med på festen. Det vart først meldt om at vedkommande skal ha brote isolasjonen, men ifølgje Romsdals Budstikke kan nye opplysingar tyde på at det er usikkert om dette stemmer.