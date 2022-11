Jobbar med sløkking

Brannvesenet er framleis på staden og jobbar med å sløkke brannen i ein bustad på Hareid. – Dei er i gang med å sløkke brannen inne i ein vegg i kjellaren, seier Christoffer Lysvik i politiet.

Først blei det meldt at det kunne bli aktuelt å evakuere nærliggande hus, men det er ikkje behov for det per no, opplyser politiet.