Jobbar med å rydde veg

Arbeidet med å rydde fylkesveg 63 ved Ørnevegen i Geiranger etter eit steinras har no starta. Statens vegvesen melde først at dei forventa at vegen kunne opne igjen klokka 12.00, men meldte seinare at vegen vil opne i løpet av dagen, truleg klokka 16.00.