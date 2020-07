Jobbar framleis intenst

Bustyraren for Kleven, Bjørn Åge Hamre, seier at dei framleis jobbar intenst for å redde verftet etter konkursen. Han har vore heime i Bergen i helga, men hatt mange møter derifrå. Måndag føremiddag kjem han til Kleven verft i Ulstein for å fortsette arbeidet der.