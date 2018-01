Jobbar for NTNU-avtale

Høgskulen i Molde håper den kan ha eit forslag til samarbeidsavtale med NTNU til styremøte 8.mai eller 31.august. Rektor Steinar Kristoffersen seier at utfordringa er å få fagmiljøa ved dei to institusjonene til å finne saman og lage felles prosjekt. Kristoffersen presiserer at det er tale om ein samarbeidsavtale og ikkje fusjon med NTNU, slik høgskulane i Ålesund og Gjøvik har inngått.