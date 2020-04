Jobbar for å hindre smitte

I går blei det kjent at nok ein bebuar ved Giske omsorgssenter er død på grunn av koronaviruset. Det er dermed to døde ved same institusjon. Kommunen har ikkje klart å spore kvar smitten kjem frå, men dei sette i verk strenge tiltak frå dag ein, seier sjef for helse- og omsorg Lene Bjørlo Overå. – Vi testar personale og brukarar som har fått symptom og personale med forkjølingssymptom er heime. Vi følger strengt hygienetiltaka og retningslinjene for smittevern og bruker isolat umiddelbart når vi har brukarar med symptom. Vi har også eigne testteam slik at testinga går fortare. Slik vi vurderer det så har tiltaka verka og vi har ikkje hatt nye smittetilfelle dei siste dagane, seier Overå.