Jobbar for å få NRK radio tilbake

Norkring er no framme på Reinsfjell for å utbetre ein feil på DAB-sendaren. Radiosendingane frå NRK har vore ramma av feilen onsdag. Dette gjeld store delar av Nordmøre og Romsdal. Sendaren har no halv effekt. Brot kan skje i samband med feilretting, opplyser Norkring.