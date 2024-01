Jo Nesbø med ny roman

I 2020 ga Jo Nesbø ut boken «Kongeriket». Til sommeren kommer oppfølgeren som har fått tittelen «Kongen av Os», det skriver VG.

Nesbø sier til avisen at han ikke hadde planlagt en oppfølger, men at han ble så glad i karakterene i den første at det måtte bli mer.