Jesus-marsj i Ålesund

Rundt 30 stykker møtte opp på Jesus-marsj i Ålesund sentrum i dag, som er arrangert av Ålesund Gatemisjon og pastor Hans Reite. Pastoren tok skarp avstand da det ble arrangert Pride-parade i Volda, og svarte med en egen Jesus-marsj. Gatemisjonen og pastoren skrev i en pressemelding at de var klar over at det skulle arrangeres pride-festival i Ålesund i høst, og at det er nettopp derfor de vil gjennomføre marsjen. Dette stemmer ikke, sier leder for Ålesund gatemisjon under dagens Jesus-marsj. – Vi har ingenting med Pride å gjøre. De får kose seg med de skal og så får vi kose oss med det vi skal, sier Morten Abrahamsen, leder for Ålesund gatemisjon.