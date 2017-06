Jesper Isaksen proff

Den 17 år gamle Jesper Isaksen har skrive proffkontrakt med KBK, melder klubben på nettsidene sine. Midtbanespelaren har spelt på aldersbestemte lag i KFK, men gjekk over til KBK for tre år sidan. Isaksen debuterte i Eliteserien i kampen mot Stabæk og har tidlegare spelt for KBK i cupen. Tidlegare i år blei Isaksen teken ut på U-18-landslaget.